СКР опубликовал видео из подъезда дома, где три сестры убили своего отца
В пятницу, 3 августа, в Следственном комитете России (СКР) рассказали о ходе расследования «дела трех сестер».
Как выяснилось, в настоящее время столичные следователи изучают записи с камер наблюдения, установленных в подъезде дома, в котором девушки убили своего отца. При этом правоохранители опубликовали видео с места преступления. На выложенной в сети записи запечатлена одна из обвиняемых в убийстве сестер.
Видео с камер наблюдения в подъезде, где был убит Хачатурян.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 27 июля в квартире одного из многоэтажных домов на Алтуфьевском шоссе произошло страшное убийство. Там три сестры (17-ти, 18-ти и 19-ти лет) убили своего собственного отца - 57-летнего Михаила Хачатуряна. По некоторым данным, младшая сестра нанесла мужчине не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела, а две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После задержания девушки рассказали правоохранителям, что отец на протяжении многих лет не давал им спокойно жить и постоянно домогался их.
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