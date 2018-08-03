2018-08-03T15:11:08+03:00
Происшествия

СКР опубликовал видео из подъезда дома, где три сестры убили своего отца

Как стало известно, в настоящее время следователи изучают записи с камер наблюдения [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Сестры в настоящее время находятся под стражей. Фото: соцсетиСестры в настоящее время находятся под стражей. Фото: соцсети
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В пятницу, 3 августа, в Следственном комитете России (СКР) рассказали о ходе расследования «дела трех сестер».

Как выяснилось, в настоящее время столичные следователи изучают записи с камер наблюдения, установленных в подъезде дома, в котором девушки убили своего отца. При этом правоохранители опубликовали видео с места преступления. На выложенной в сети записи запечатлена одна из обвиняемых в убийстве сестер.

Видео с камер наблюдения в подъезде, где был убит Хачатурян.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 27 июля в квартире одного из многоэтажных домов на Алтуфьевском шоссе произошло страшное убийство. Там три сестры (17-ти, 18-ти и 19-ти лет) убили своего собственного отца - 57-летнего Михаила Хачатуряна. По некоторым данным, младшая сестра нанесла мужчине не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела, а две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После задержания девушки рассказали правоохранителям, что отец на протяжении многих лет не давал им спокойно жить и постоянно домогался их.

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