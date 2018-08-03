"Где прячется Меркель?": Европейские СМИ "потеряли" канцлера Германии

СЕГОДНЯ 15:13 2018-08-03T15:14:13+03:00

Немецкий политик отправила супруга в одиночестве наслаждаться отдыхом в Альпах, а сама скрылась от общественности

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Внезапное "исчезновение" канцлера Германии Ангелы Меркель всколыхнуло общественность и, в частности, европейские СМИ. Многие журналисты начали пытаться выяснить хоть какие-то подробности частной жизни немецкого политика, но безуспешно. Приближенные канцлера отказываются делиться информацией по этой теме.

Стоит отметить, что обычно летом фрау Меркель отдыхает со своим супругом Иоахимом Зауэром в итальянских Альпах, однако в этом году мужчина отправился в отпуск в гордом одиночестве. Таблоид Bild стал одним из первых, кто обратил на это внимание, и на сайте издания появилась статья под названием "Где прячется Меркель?".

В этом материале журналисты предположили, что в семье мог случиться разлад, или же политик занята подготовкой к какой-то важной "миссии". Между тем, подтверждения таких теорий пока нет.

Агентство Reuters отмечает, что последний раз канцлера Германии и ее супруга видели вместе 25 июля в Баварии. Тогда они вместе посещали музыкальный фестиваль Ричарда Вагнера.

Ожидается, что интрига вокруг "пропажи" Меркель рассеется после проведения встречи политика с руководством Христианско-демократической партии. Это мероприятие, запланированное на 20 августа, может стать переломным в карьере канцлера. Сейчас ее рейтинг стремительно падает, а вызовов становится все больше.

Сайт kp.ru уже писал о том, что популярность Меркель и ее партии среди немцев опускалась до рекордно низких уровней уже не один раз. Это происходило и в 2015-м, и в 2016-м, и в прошлом году.