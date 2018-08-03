2018-08-03T15:34:48+03:00
Наука

Ученые: бактерии выработали "иммунитет" к спирту

Исследованные виды являются причиной каждого десятого больничного заболевания
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
"Мы смогли идентифицировать и задокументировать специфические генетические изменения, которые произошли у бактерий в течение 20 лет""Мы смогли идентифицировать и задокументировать специфические генетические изменения, которые произошли у бактерий в течение 20 лет"Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Австралийские ученые обнаружили, что некоторые штаммы бактерий выработали "иммунитет" к спирту, а соответственно, и к дезинфицирующим средствам, основой для которых чаще всего являются спиртосодержащие жидкости. Для борьбы с опасными бактериями в ближайшем будущем людям могут понадобиться новые средства, сообщается в статье Science Translational Medicine.

Проведенный исследователями генетический анализ одних из самых живучих видов бактерий показал, что у патогенов присутствует несколько мутаций в генах, связанных с клеточным метаболизмом. По всей видимости, эти мутации и стали причиной такой развивающейся у них "суперспособности". Ученые полагают, что к этому привело широкое использование дозаторов с антибактериальным гелем в больницах.

"Мы смогли идентифицировать и задокументировать специфические генетические изменения, которые произошли у бактерий в течение 20 лет", — отмечает один из авторов исследования.

В ходе опытов учёные установили, что такая особенность бактерий проявляется в реальной способности выживать во время стандартных процедур дезинфекции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Из-за жары пять человек попали в больницу в Подмосковье
Умер олимпийский чемпион Виктор Тюменев - легенда советского хоккея
В МИД России объяснили, как американец оказался у берегов Чукотки
В Липецкой области реальная зарплата выше средней по стране
Торговая война продолжается: Китай введет новые пошлины на товары из США
В Подмосковье в двигатель самолета попала птица
IAAF не допустила олимпийскую чемпионку Анну Чичерову к международным соревнованиям
МИД отреагировал на возможное ужесточение США антироссийских санкций
Ученые признали средства для мытья рук смертельно опасными
1,5 млрд рублей на кону: Как делят имущество Степаненко и Петросян
Упавший с самоката стилист Лисовец придумал креативные пластыри
Трамп заявил, что ему пришлось подождать встречи с Елизаветой II
В Амстердаме задержан россиянин, подозреваемый в связях с ИГ*
Прощание с актером Юрием Мартыновым пройдет в клинике имени Семашко
Россия почти сравнялась с Америкой по уровню ожирения населения
"Где прячется Меркель?": Европейские СМИ "потеряли" канцлера Германии
СКР опубликовал видео из подъезда дома, где три сестры убили своего отца
Защита Улюкаева просит ускорить процесс списания 130 млн рублей штрафа