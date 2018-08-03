Ученые: бактерии выработали "иммунитет" к спирту

СЕГОДНЯ 15:34 2018-08-03T15:34:48+03:00

"Мы смогли идентифицировать и задокументировать специфические генетические изменения, которые произошли у бактерий в течение 20 лет" Фото: EAST NEWS

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Австралийские ученые обнаружили, что некоторые штаммы бактерий выработали "иммунитет" к спирту, а соответственно, и к дезинфицирующим средствам, основой для которых чаще всего являются спиртосодержащие жидкости. Для борьбы с опасными бактериями в ближайшем будущем людям могут понадобиться новые средства, сообщается в статье Science Translational Medicine.

Проведенный исследователями генетический анализ одних из самых живучих видов бактерий показал, что у патогенов присутствует несколько мутаций в генах, связанных с клеточным метаболизмом. По всей видимости, эти мутации и стали причиной такой развивающейся у них "суперспособности". Ученые полагают, что к этому привело широкое использование дозаторов с антибактериальным гелем в больницах.

"Мы смогли идентифицировать и задокументировать специфические генетические изменения, которые произошли у бактерий в течение 20 лет", — отмечает один из авторов исследования.

В ходе опытов учёные установили, что такая особенность бактерий проявляется в реальной способности выживать во время стандартных процедур дезинфекции.