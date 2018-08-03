2018-08-03T15:56:50+03:00
Общество

Прощание с актером Юрием Мартыновым пройдет в клинике имени Семашко

Стали известны место прощания с актером Юрием Мартыновым
Дарья ИВАШКИНА
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Актер Юрий Мартынов. Фото: Государственный театр киноактераАктер Юрий Мартынов. Фото: Государственный театр киноактера
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Стали известны дата и место прощания с актером Юрием Мартыновым. Как заявили в Государственном театре киноактера, где артист работал с 1960 года, траурная церемония состоится в субботу, 4 августа, в клинике имени Семашко.

«Прощание с Юрием Мартыновым пройдет 4 августа в клинике имени Семашко. Время не уточняется», - сказали в пресс-службе театра РИА Новости. При этом собеседник агентства уточнил, что по желанию родственников усопшего траурные мероприятия не будут публичными.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Юрий Мартынов скончался в минувший четверг, 2 августа. Причиной смерти стала остановка сердца. Как ожидается, артиста похоронят рядом с супругой на кладбище в Московской области в Пушкинском районе.

СПРАВКА «КП»

За свою карьеру Мартынов успел сняться более чем в 120 фильмах, среди которых «Жестокий романс», «Тот самый Мюнхгаузен», «Вокзал для двоих» и «Вечный зов».

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