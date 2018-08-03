В Амстердаме задержан россиянин, подозреваемый в связях с ИГ*

СЕГОДНЯ 16:05 2018-08-03T16:05:49+03:00

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Правоохранительные органы Нидерландов задержали россиянина, который подозревается в оказании финансовой помощи членам террористической группировке "Исламское государство"*.

Известно, что речь идет о 29-летнем Юсупе Б., который прилетел в Амстердам из Южной Америки. Его задержание проходило накануне в местном аэропорту в рамках расследования, которое ведет прокуратура Германии.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление немецких правоохранителей, россиянин якобы отправлял деньги находящимся в Сирии гражданам, которые были связаны с террористами. Позже эти средства тратились на тренировки боевиков и покупку вооружения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае этого года в другом европейском городе также был задержан иностранец, подозреваемый в финансировании ИГ*. 40-летний житель Швеции был вовлечен в дело, связанное с контрабандой людей, а прибыль от этой деятельности направлял террористам в одной арабской стране.

* - запрещенная в России террористическая группировка.