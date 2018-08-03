Упавший с самоката стилист Лисовец придумал креативные пластыри
Владислав Лисовец обещает выпустить серию новых креативных пластырей. Идея родилась после падения с самоката. Стилист и телеведущий разбил себе подбородок, локти и колени, но не стал унывать, а порадовал поклонников свежими идеями.
С самоката Лисовец свалился в центре Москвы, когда прогуливался со своей девушкой.
«Упал от невнимательности, потому что обернулся назад. Мы ехали вдвоем с девушкой, и я повернулся назад посмотреть, не отстала ли она. В этот момент переднее колесо попало на кочку, и из-за того, что я был не сконцентрирован, меня выкинуло вперед, и я упал», - рассказал о случившемся телеканалу «360» Владислав Лисовец.