2018-08-03T16:16:10+03:00
Звезды

Упавший с самоката стилист Лисовец придумал креативные пластыри

Неудачная прогулка в центре Москвы закончилась для модного стилиста новой креативной идеей
Елена АКИМОВА
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Стилист Владислав Лисовец придумал новые креативные пластыриСтилист Владислав Лисовец придумал новые креативные пластыриФото: Кристина ГИЗАТУЛИНА
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Владислав Лисовец обещает выпустить серию новых креативных пластырей. Идея родилась после падения с самоката. Стилист и телеведущий разбил себе подбородок, локти и колени, но не стал унывать, а порадовал поклонников свежими идеями.

С самоката Лисовец свалился в центре Москвы, когда прогуливался со своей девушкой.

«Упал от невнимательности, потому что обернулся назад. Мы ехали вдвоем с девушкой, и я повернулся назад посмотреть, не отстала ли она. В этот момент переднее колесо попало на кочку, и из-за того, что я был не сконцентрирован, меня выкинуло вперед, и я упал», - рассказал о случившемся телеканалу «360» Владислав Лисовец.

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