2018-08-03T16:12:36+03:00
В мире

Трамп заявил, что ему пришлось подождать встречи с Елизаветой II

Американский лидер опроверг сообщении о своем опоздании на чаепитие с британской королевой
Дарья ИВАШКИНА
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Дональд и Меланья Трамп на приеме у королевы Великобритании Елизаветы II в июлеДональд и Меланья Трамп на приеме у королевы Великобритании Елизаветы II в июлеФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что в июле он якобы опоздал на чаепитие с королевой Великобритании Елизаветой II и заставил монаршую особу ждать. По заверениям американского лидера, ждать пришлось ему, так как он прибыл на встречу примерно на 15 минут раньше.

«Меня пригласили на чаепитие с королевой, которая, кстати, невероятна. Я приземлился и на месте ждал ее вместе с охраной королевы и короля - прекрасными людьми. Я ждал. Я прибыл примерно на 15 минут раньше и ожидал с моей женой, и это нормально», - приводит слова хозяина Белого дома телеканал Sky News.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле американские СМИ распространили информацию о том, что Дональд Трамп якобы опоздал на встречу с Елизаветой II на десять минут. Однако в королевском окружении сразу опровергли эти сообщения.

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