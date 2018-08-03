2018-08-03T16:50:10+03:00
Спорт

IAAF не допустила олимпийскую чемпионку Анну Чичерову к международным соревнованиям

Спортсменка рассказала, что собирается подать повторную заявку в апреле следующего года
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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По истечении срока дисквалификации олимпийская спортсменка выступала на чемпионате России в Казани, где заняла второе место с результатом 1,90 метра.По истечении срока дисквалификации олимпийская спортсменка выступала на чемпионате России в Казани, где заняла второе место с результатом 1,90 метра.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала олимпийской чемпионке в прыжках в высоту Анне Чичеровой в предоставлении нейтрального статуса. Всвязи с этим в ближайшее время она не сможет принимать участие в международных турнирах.

В октябре 2016 года Анна была лишена бронзовой медали Олимпиады-2008 в Пекине после обнаружения в ее допинг-пробе запрещенного препарата туринабола. На этом основании спортсменка была дисквалифицирована до 30 июня 2018 года. IAAF объяснила отказ в предоставлении Чичеровой нейтрального статуса тем, что спортсменка находится в пуле тестирования российским антидопинговым агентством (РУСАДА) меньше года, что противоречит правилам международной ассоциации - сообщил Интерфакс.

«К сожалению, прекрасно знаю существующие правила. Как минимум полгода нужно быть в международном пуле тестирования. Это ограничение не даёт возможности рассчитывать на выступление на чемпионате Европы», — прокомментировала ситуацию сама Анна.

"Мне написали, что в ближайшем будущем мое заявление на выступления в статусе нейтрального атлета на международных соревнованиях будет рассматриваться"

По истечении срока дисквалификации олимпийская спортсменка выступала на чемпионате России в Казани, где заняла второе место с результатом 1,90 метра.

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