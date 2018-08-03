Ученые признали средства для мытья рук смертельно опасными
Мытье рук больше не является защитой от бактерий и вредоносных организмов. Ученые из Университета Мельбурна отметили, что микроорганизмы, сопровождающие нас ежедневно, больше не чувствительны к спирту - важнейшему компоненту дезинфицирующих средств.
Исследование было проведено на лабораторных мышах. На тело грызунов были нанесены опасные бактерии, которые потом смыли раствором антисептика. Но оказалось, что никуда микроорганизмы не делись, а продолжают жить и размножаться.
С коллегами согласны австралийские ученые, они уверены, что тренировать иммунитет бактериям помогает распространенность дозаторов с антибактериальным гелем в больницах.
Самыми живучими оказались энтерококки, которые приводят к кишечным инфекциям. Человек со здоровым иммунитетом может оказать отпор таким непрошенным «гостям», а вот для людей, проходящих диализ или химиотерапию, такое заражение - большой риск.
Тревогу бьет профессор из Университета Мельбурна Тимоти Стинер. Считалось, что бороться с бактериями помогает средство для мыться рук, которое содержит изопропанол. Теперь же выяснилось, что нужно искать новые методы борьбы с бактериями, пишет «Дни.ру».