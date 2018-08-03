Ученые признали средства для мытья рук смертельно опасными

СЕГОДНЯ 16:34 2018-08-03T16:34:15+03:00

Ученые признали, что мытье рук не спасает от опасных бактерий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Мытье рук больше не является защитой от бактерий и вредоносных организмов. Ученые из Университета Мельбурна отметили, что микроорганизмы, сопровождающие нас ежедневно, больше не чувствительны к спирту - важнейшему компоненту дезинфицирующих средств.

Исследование было проведено на лабораторных мышах. На тело грызунов были нанесены опасные бактерии, которые потом смыли раствором антисептика. Но оказалось, что никуда микроорганизмы не делись, а продолжают жить и размножаться.

С коллегами согласны австралийские ученые, они уверены, что тренировать иммунитет бактериям помогает распространенность дозаторов с антибактериальным гелем в больницах.

Самыми живучими оказались энтерококки, которые приводят к кишечным инфекциям. Человек со здоровым иммунитетом может оказать отпор таким непрошенным «гостям», а вот для людей, проходящих диализ или химиотерапию, такое заражение - большой риск.

Тревогу бьет профессор из Университета Мельбурна Тимоти Стинер. Считалось, что бороться с бактериями помогает средство для мыться рук, которое содержит изопропанол. Теперь же выяснилось, что нужно искать новые методы борьбы с бактериями, пишет «Дни.ру».