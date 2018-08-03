В Подмосковье в двигатель самолета попала птица

СЕГОДНЯ 16:59 2018-08-03T16:59:50+03:00

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Самолет Ан-148, летевший из Москвы в Минеральные Воды, столкнулся в воздухе с посторонним объектом. По предварительным данным, в двигатель лайнера попала птица.

В связи с происшествием в воздухе, самолет пришлось отправить на экстренную посадку. В результате лайнер, вылетевший из аэропорта Жуковский, вернулся в воздушную гавань по решению экипажа.

Сообщается, что посадка прошла успешно. Во время происшествия никто из пассажиров и сотрудников авиакомпании не пострадал, передает сайт «Свободная пресса».

Отметим, что после приземления всех пассажиров попросили вернуться в здание аэропорта, а самолет был отправлен на технических осмотр. Специалисты отметили, что в ходе происшествия двигатель не получил серьезных ранений.

Добавим, что птицы довольно часто становятся причиной подобных ЧС по всему миру. По оценкам экспертов, ежегодный ущерб авиакомпаний от аналогичных происшествий доходит до миллиарда долларов.