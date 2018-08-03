В Липецкой области реальная зарплата выше средней по стране

СЕГОДНЯ 17:23 2018-08-03T17:23:14+03:00

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Вы знаете, что новости о росте зарплат, повышение уровня оплаты труда и о том, куда могут устроиться люди предпенсионного возраста являются одними из самых читаемых на новостных сайтах Липецка? Не менее популярны и статьи о легализации бизнеса и выводе доходов «из тени». Ведь зачастую людям приходиться перелопачивать множество источников, чтобы разобраться что к чему. Поэтому корреспонденты издания обратились в областное управление труда и занятости, чтобы узнать обо всех изменениях в «трудовых» вопросах, которые могут коснуться людей в ближайшее время. Или уже коснулись.

Так, в регионе уже более трех лет работает комиссия по легализации заработной платы (аналогичные комиссии в каждом муниципальном образовании). В ее составе - руководители органов исполнительной власти и федеральных структур, налоговой службы и Госинспекции труда, прокуратуры, представители общественного контроля. Только за 1-е полугодие этого года состоялось 178 заседаний комиссий, где были заслушаны 1700 работодателей (к нарушителям применялись и меры административного воздействия), были заключены 575 новых трудовых договоров и 6506 дополнительных соглашений о повышении зарплаты. А всего за 3,5 года работы комиссии заключила 84 723 новых трудовых договоров и допсоглашений о повышении зарплаты до установленного минимума (с 1 мая МРОТ, как известно, 11 163 руб.) А это, соответственно, прибавка отчислений и в Пенсионный фонд, и в виде НДФЛ.

Зам. начальника областного управления труда и занятости Елена Походаева развеяла миф о «лучшей жизни» в других регионах, где якобы и зарплата выше, и условия труда другие.

- Реальная заработная плата в Липецкой области выше среднероссийского значения на 2,2%. Среди 18 территорий ЦФО мы шестые – впервые за последние 8 лет, - пояснила Елена Походаева. – У нас в 2 раза ниже, чем по стране, количество зарегистрированных безработных, по численности населения с доходами ниже прожиточного минимума регион на 4-м месте в ЦФО (после Москвы, Московской и Белгородской областей). В целом минимальный размер оплаты труда за год вырос на 43%.

Опираясь на данные статистики, Походаева заявила, что с начала действий «майских указов» 2012 года выше всех выросла зарплата у соцработников – почти в 4 (!) раза. У младшего медперсонала она увеличилась в 3,5 раза, у работников учреждений культуры – в 3 раза. На поддержание достигнутого уровня зарплаты в нынешнем году в областной казне предусмотрено более 1,3 млрд. рублей.

Весьма обнадеживающая ситуация с задолженностью и по выплате зарплаты (здесь липчане в тройке лучших по ЦФО). По данным статистики на 1 июля задолженность составляет 1 млн. 427 тыс. рублей. В числе крупных должников - Липецкий аэроклуб ДОСААФ, Грязинская автошкола и МУП «Коммунальщик». Есть и латентная задолженность, но все случаи - в поле зрения контрольно-надзорных органов.

Отдельная тема – занятость людей, которые в скором времени планировали выходить на пенсию и защита их от возрастной дискриминации со стороны работодателей.

В администрации Липецкой области уже разработана межведомственная «дорожная карта», включающая, в том числе, разъяснительную работу с работодателями, активизацию контрольно-надзорной деятельности (по фактам отказов в приеме на работу), повышение квалификации, переобучение возрастных работников.

Как отметила Елена Походаева, во всех Центрах занятости региона, работают телефоны «горячей линии», существуют консультационные пункты по вопросам трудоустройства.

Плюс, уже осенью откроются специализированные ярмарки вакансий для ищущих работу граждан предпенсионного возраста.

В Липецкой области продолжают ликвидировать и задолженности по зарплате. Если работодатели нарушают трудовое законодательство и нарушают его злостно, к делу подключаются правоохранители.

- С начала года прокуроры вменили почти полторы тысячи взысканий на общую сумму в 32 миллиона рублей, - добавил прокурор области Константин Кожевников. – Также на основании материалов прокуратур против нерадивых работодателей возбуждены два уголовных дела.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Росстата на 1.01.2018г. численность населения региона составляет 1 млн. 150 тыс. 200 человек. Из них 38% работающих – 437,9 тыс. чел. Пенсионеров – 388 414 человек или 33% населения.