2018-08-03T17:23:19+03:00
Политика

В МИД России объяснили, как американец оказался у берегов Чукотки

Выяснилось, что житель Аляски хотел добраться на лодке до Китая, но заблудился в открытом море из-за сложных метеоусловий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Анадырь. Вид на город. Фото: Юрий Смитюк/ТАССАнадырь. Вид на город. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Задержанный на Чукотке американец, который причалил к берегу российского села Лаврентия на одноместной лодке, на самом деле хотел попасть в Китай, но заблудился и провел в открытом море около двух дней. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, иностранцем оказался житель американского города Анкориджа штата Аляска по имени Джон Мартин. Несколько недель назад он путешествовал по реке Юкон на собственной одноместной лодке, а после решил выйти в открытое море. Однако сложные метеорологические условия и отсутствие специальных средств навигации сыграли с мужчиной злую шутку, в результате которой он провел на воде около двух дней, а после оказался у берегов Чукотки.

К настоящему моменту незаконно проникшего на территорию России Мартина уже осмотрели врачи. Генеральное консульство США во Владивостоке также уведомлено о случившемся. Ожидается, что в ближайшее время американца доставят в Анадырь, где будет решаться вопрос о его возвращении на родину.

"Все с ним хорошо, а потом будет еще лучше", - цитирует ТАСС Захарову.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что прибывший в Россию на лодке американец попросил политического убежища на территории нашей страны. Тогда у властей были подозрения, что мужчина может иметь психическое расстройство личности.

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