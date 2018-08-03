Из-за жары пять человек попали в больницу в Подмосковье
Жара, которая установилась в московском регионе в последнее время, принесла с собой не мало неприятностям людям со слабым здоровьем.
За последнюю неделю к медикам обратились 14 человек с жалобами на высокое давление и плохое самочувствие.
- В период с 25 июля по 2 августа в Московской области зафиксировано 14 случаев обращения жителей в медучреждения. Пять пациентов были госпитализированы, а еще трем оказана медицинская помощь на месте. Шесть человек отказались от госпитализации, - сообщает Минздрав Московской области.
В Росгидромете предупреждают, что высокая температура продержится до конца недели.
Воздух прогреется до 30 градусов, сообщает сайт «Дни.ру».
Ранее в Москве из-за жары было зафиксировано превышение нормы формальдегида в воздухе. Опасность нависла над жителями юго-востока и юга столицы.
Врачи отмечают, если долго дышать таким воздухом, то можно получить ожоги дыхательных путей и более серьезные проблемы с организмом.