Из-за жары пять человек попали в больницу в Подмосковье

СЕГОДНЯ 17:46 2018-08-03T17:46:16+03:00

в Московской области из-за жары к врачам обратились 14 человек. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

А всего к врачам с жалобами на плохое самочувствие обращались 14 жителей Московской области

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Жара, которая установилась в московском регионе в последнее время, принесла с собой не мало неприятностям людям со слабым здоровьем.

За последнюю неделю к медикам обратились 14 человек с жалобами на высокое давление и плохое самочувствие.

- В период с 25 июля по 2 августа в Московской области зафиксировано 14 случаев обращения жителей в медучреждения. Пять пациентов были госпитализированы, а еще трем оказана медицинская помощь на месте. Шесть человек отказались от госпитализации, - сообщает Минздрав Московской области.

В Росгидромете предупреждают, что высокая температура продержится до конца недели.

Воздух прогреется до 30 градусов, сообщает сайт «Дни.ру».

Ранее в Москве из-за жары было зафиксировано превышение нормы формальдегида в воздухе. Опасность нависла над жителями юго-востока и юга столицы.

Врачи отмечают, если долго дышать таким воздухом, то можно получить ожоги дыхательных путей и более серьезные проблемы с организмом.