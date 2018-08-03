2018-08-03T17:58:20+03:00
Общество

На «Нашествии» начала работу экспозиция Минобороны

"Главное приключение года" стартует 3 августа
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Фестиваль "Нашествие" вновь соберет десятки тысяч меломанов со всей РоссииФестиваль "Нашествие" вновь соберет десятки тысяч меломанов со всей РоссииФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Представители Минобороны РФ заявили, что на рок-фестивале "Нашествие" в Тверской области открылась экспозиция с вооружением и военной техникой ВС РФ.

"С 3 по 5 августа гости и участники фестиваля "Нашествие" смогут ознакомиться с новинками вооружения и военной техники, поступающими на оснащение российской армии. Для посетителей главного приключения года развернута тематическая выставка автомобильной и бронированной техники, работает полевой кинотеатр и проводятся экскурсии по автономному полевому лагерю", - рассказали в военном ведомстве.

Посетители смогут сдать нормативы по физподготовке, определить свою годность к службе в армии. - сообщает ТАСС.

Также фестиваль представит любительские футбольные матчи — там фанаты и музыканты смогут сразиться на поле с военнослужащими, обеспечивающими работу выставки, а 4 и 5 августа на рок-фестивале выступит авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи».

Напомним, фестиваль "Нашествие" проходит в Тверской области уже больше десяти лет. Участие в нем принимают крупнейшие музыкальные рок-группы страны.

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