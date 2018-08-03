2018-08-03T17:55:41+03:00
Происшествия

Воюющий в Донбассе российский наемник объявлен в международный розыск

СК РФ заочно предъявил Антону Королеву обвинение в участии в военном конфликте и в экстремизме
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россиянин Антон КоролевРоссиянин Антон КоролевФото: Следственный комитет России
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Главное следственное управление СК РФ заочно предъявило обвинение россиянину Антону Королеву за участие в военном конфликте на территории Донбасса в составе нацбатальона "Азов" и за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, наемнику также заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск.

"Антон Королев является активным сторонником националистических идей и открыто афиширует свою принадлежность к одной из экстремистских организаций, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

По версии следствия, россиянин прибыл на территорию Украины еще осенью 2014 года с целью заработать денег, осуществляя "пропаганду своих взглядов". Уже там мужчина заручился поддержкой местных националистов и в марте 2015 года добровольно вступил в состав "Азова". Дальше Королев прошёл специальную подготовку, в ходе которой научился обращаться с оружием, взрывчатыми веществами, а также приобрел знания о военной стратегии и тактике.

С того самого момента и по настоящее время россиянин совместно с другими бойцами воюет на территории юго-востока Украины против сил самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции Королева на родину. В случае отказа украинской стороны о выдаче обвиняемого, уголовное дело в его отношении будет направлено в суд заочно.

Напомним, что ранее за совершение таких же преступления были заочно осуждены Артем Широбоков и Роман Железнов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что последний из мужчин, известный по кличке "Зухель", получал от украинского командования материальное вознаграждение за прицельную стрельбу из оружия по ополченцам ДНР и мирному населению.

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