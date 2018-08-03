Прокуратура проверит органы опеки после убийства сестрами своего отца

СЕГОДНЯ 18:13 2018-08-03T18:13:22+03:00

Также будет изучена работа других учреждений системы профилактики по соблюдению прав несовершеннолетних

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Прокуратура Москвы организовала проверку в отношении органов опеки и ряда других ведомств в связи с убийством 57-летнего Михаила Хачатуряна его собственными дочерьми, одна из которых является несовершеннолетней. Об этом сообщила официальный представитель надзорного органа Людмила Нефедова.

"Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства органами и учреждениями системы профилактики по соблюдению прав несовершеннолетнего ребенка после убийства сестрами Хачатурян своего отца", - цитирует ее "Интерфакс".

Неведова подчеркнула, что результаты расследования уголовного дела по данному инциденту также находятся на контроле столичной прокуратуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662368" frameborder="0"></iframe> Три сестры убили отца.36 ударов ножом - в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана.

Напомним, что 27 июля три сестры 17-ти, 18-ти и 19-ти лет до смерти забили своего отца ножом и молотком в одной из квартир многоэтажного дома на Алтуфьевском шоссе. Как объяснили сами девушки на совершение этого преступления их подтолкнули постоянные издевательства со стороны мужчины, который контролировал каждый их шаг и строго наказывал за малейшие провинности.

2 августа Останкинский суд Москвы оставил всех троих сестер под арестом. Этот вердикт вызвал критику правозащитников, которые считают, что самая младшая - Мария, едва ли может повлиять на ход следствия, передает сайт kp.ru.

В пятницу в студию Радио "Комсомольская правда" пришла мать обвиняемых в убийстве москвичек Аурелия Дунду, которая наконец-то решилась рассказать о 20 годах совместной жизни с Михаилом Хачатуряном.