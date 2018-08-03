Более 200 беженцев вернулись в Сирию из Ливана с 1 августа

СЕГОДНЯ 18:43 2018-08-03T18:44:12+03:00

Более 200 сирийских беженцев вернулись на родину с территории Ливана с начала месяца Фото: REUTERS

При этом с середины июля таких людей насчитывается около 4,6 тысячи

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Более 200 сирийских беженцев вернулись на родину с территории Ливана с начала августа. Такое заявление сделал старший оперативной дежурной смены Межведомственного координационного штаба полковник Игорь Сергеев.

"По уточненным данным, 1 августа 2018 года с территории Ливана через пункт пропуска "Джейдет-Ябус" возвратились 189 человек, через пункт пропуска "Эль-Дабусия" – 48 человек", — рассказал он в ходе заседания Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию республики.

Между тем, всего с 18 июля этого года из Ливана вернулись 4 612 сирийских беженцев, еще 318 человек прибыли с территории Иордании через пункт пропуска "Насиб".

Еще 326 граждан республики снова находятся в местах своего постоянного проживания. Из них 102 человека вернулись в Восточную Гуту, а 198 - в провинцию Хомс. Еще четыре семьи, в общей сложности 26 сирийцев, заселились в восстановленные жилые дома в Хшам провинции Дейр-эз-Зор, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что днем ранее на юго-западе Сирии был уничтожен "последний оплот" террористов.