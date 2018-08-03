Путин утвердил закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи

СЕГОДНЯ 19:01 2018-08-03T19:01:44+03:00

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праздновании Дня включения Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Согласно данному документу, теперь это событие будет ежегодно отмечаться гражданами нашей страны 19 апреля.

"Внести в ст. 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года №32-ФЗ «О Днях воинской славы и памятных датах России»... следующие изменения: дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: "19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Напомним, что, как сообщал сайт kp.ru, Украина вышла из состава Советского союза вместе с Крымом, а в марте 2014 года полуостров вошел в состав России по итогам референдума. Тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ.