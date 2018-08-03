Арестованный за хищения глава НПО Лавочкина досрочно лишен полномочий

СЕГОДНЯ 19:09 2018-08-03T19:10:19+03:00

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Совет директоров научно-производственного объединения имени Лавочкина принял решение о досрочном снятии с поста генерального директора Сергея Лемешевского, который в настоящий момент проходит обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Настоящим сообщаем, что на внеочередном заседании Совета директоров АО "НПО Лавочкина", состоявшемся 2 августа 2018 года, принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора АО "НПО Лавочкина" Сергея Антоновича Лемешевского с 03.08.2018", - говорится с объявлении, опубликованном на сайте организации.

Там же сообщается, что на этом заседании был назначен временно исполняющий обязанности генерального директора НПО. Им стал Харун Карчаев, который будет занимать данный пост вплоть до образования нового единоличного исполнительного органа.

Напомним, что 26 июля Бабушкинский суд Москвы арестовал Лемешевского по делу о хищении более 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос". По версии следствия, глава НПО заключал фиктивные договоры на оказание юридических услуг с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". В действительности же вся работа выполнялась штатными сотрудниками юридического отдела предприятия. Сам Лемешевский вину не признает.

Ранее сайт kp.ru публиковал интервью с ветераном НПО, старшим инженером Юрием Сафроновым, который рассказал, что происходит на предприятии и в корпорации, в целом.