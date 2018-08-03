В работе Facebook произошел кратковременный сбой

СЕГОДНЯ 19:43 2018-08-03T19:43:35+03:00

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Кратковременный сбой произошел в работе популярной социальной сети Facebook вечером в пятницу, 3 августа. Больше всего жалоб от пользователей поступило примерно в 19:00 по мск.

У большинства россиян страницы Facebook просто не прогружались, так же многие не могли осуществить вход в соцсеть или посмотреть выложенные на сайте изображения. Мобильное приложение также не работало. При попытке осуществления входа, оно сразу закрывалось. Открытие сайта при помощи VPN также не помогло.

Между тем, согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, жалобы поступают не только из России, где больше всего неполадок зафиксировано в Москве и Нижнем Новгороде. Так, например, трудности со входом на сайт испытают также жители стран СНГ (таких как Казахстан и Украина) и многие другие государства, такие как Соединенные Штаты, Мексика, Бразилия, Аргентина и др.

Стоит отметить, что сбои в работе Facebook не являются столь уж редким явлением. Неполадки наблюдаются по несколько раз в год и обычно затрагивают сразу несколько стран, передает сайт kp.ru.