Путин подписал закон о создании военных учебных центров при вузах
Российские структурные подразделения военной подготовки студентов в высших учебных заведениях будут приведены к единому виду. Соответствующий закон в пятницу, 3 августа, подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, различные формы военной подготовки будут унифицированы в единые учебные центры. Изменения коснутся вузовских программ подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, программ военной подготовки офицеров запаса, сержантов и старшин запаса, а также военной подготовки солдат и матросов запаса на военных кафедрах.
На официальном интернет-портале правовой информации сообщается, что закон вступит в силу по истечении 180 дней с момента его официального опубликования
Ранее сайт kp.ru писал о том, что главным отличием военной кафедры от военного учебного центра станет получение практических навыков по военно-учетной специальности. Студенты освоят новую боевую технику с выходами на учения и стрельбы.