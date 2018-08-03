Путин подписал закон о создании военных учебных центров при вузах

СЕГОДНЯ 19:58 2018-08-03T19:59:14+03:00

Именно они заменят кафедры военного обучения в высших образовательных учреждениях

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Российские структурные подразделения военной подготовки студентов в высших учебных заведениях будут приведены к единому виду. Соответствующий закон в пятницу, 3 августа, подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, различные формы военной подготовки будут унифицированы в единые учебные центры. Изменения коснутся вузовских программ подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, программ военной подготовки офицеров запаса, сержантов и старшин запаса, а также военной подготовки солдат и матросов запаса на военных кафедрах.

На официальном интернет-портале правовой информации сообщается, что закон вступит в силу по истечении 180 дней с момента его официального опубликования

Ранее сайт kp.ru писал о том, что главным отличием военной кафедры от военного учебного центра станет получение практических навыков по военно-учетной специальности. Студенты освоят новую боевую технику с выходами на учения и стрельбы.