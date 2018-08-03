"Страна единая на всех": Боксер Усик написал стихотворение об Украине
Олимпийский чемпион 2012 года по боксу в первом тяжелом весе, абсолютный чемпион мира Александр Усик написал стихотворение, которое посвятил своей родине - Украине.
Напомним, что ранее именно этот боец отказался от звания Героя Украины, призвав властей "не мешать ему" идти своим путем. Тогда молодой человек заявил, что ему нужны не звезды, а мир в родной стране, передает сайт kp.ru.
"Украина, моя Украина!
Моя сильная, моя Родина.
Ты для меня как мать для сына —
Самая родная и навеки одна.
Ты казацкого рода страна,
Богом на небесах любимая.
Родина ты сильная моя,
Тело мы за тебя положим,
А душой мы с Богом всегда.
Мы за тебя, родную, попросим
Всех святых тебя сохранить:
И бескрайние поля без ограничений,
И красивые леса, и поля,
И карпатские горы высокие,
И ели стройные, как струна.
Всё у нас есть для жизни и праздника,
У нас страна единая на всех.
Так помолимся, братья, мы Богу,
Чтобы сохранил нас в единстве всех".
Видео, на кадрах которого спортсмен зачитывает эти строки своего произведения было размещено на Yotube-канале Sport.ua, и уже позже переведено на русский язык.