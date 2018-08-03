"Страна единая на всех": Боксер Усик написал стихотворение об Украине

СЕГОДНЯ 20:17 2018-08-03T20:17:37+03:00

Абсолютный чемпион мира по босу в первом тяжелом весе Александр Усик Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как оказалось, абсолютный чемпионат мира в первом тяжелом весе увлекается не только спортом, но и поэзией

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Олимпийский чемпион 2012 года по боксу в первом тяжелом весе, абсолютный чемпион мира Александр Усик написал стихотворение, которое посвятил своей родине - Украине.

Напомним, что ранее именно этот боец отказался от звания Героя Украины, призвав властей "не мешать ему" идти своим путем. Тогда молодой человек заявил, что ему нужны не звезды, а мир в родной стране, передает сайт kp.ru.

"Украина, моя Украина!

Моя сильная, моя Родина.

Ты для меня как мать для сына —

Самая родная и навеки одна.

Ты казацкого рода страна,

Богом на небесах любимая.

Родина ты сильная моя,

Тело мы за тебя положим,

А душой мы с Богом всегда.

Мы за тебя, родную, попросим

Всех святых тебя сохранить:

И бескрайние поля без ограничений,

И красивые леса, и поля,

И карпатские горы высокие,

И ели стройные, как струна.

Всё у нас есть для жизни и праздника,

У нас страна единая на всех.

Так помолимся, братья, мы Богу,

Чтобы сохранил нас в единстве всех".

Видео, на кадрах которого спортсмен зачитывает эти строки своего произведения было размещено на Yotube-канале Sport.ua, и уже позже переведено на русский язык.