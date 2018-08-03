Вероятный убийца кардиолога Джорджа Буша-старшего покончил с собой

СЕГОДНЯ 20:33 2018-08-03T20:33:25+03:00

Тело 62-летнего Джозефа Паппаса было обнаружено в эту пятницу

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В американском городе Хьюстон штата Техас было обнаружено тело 62-летнего Джозефа Джеймса Паппаса, который проходил подозреваемым по делу об убийстве кардиолога Марка Хаускнекта, принимавшем участие в лечении бывшего президента США Джорджа Буша. По данным местных правоохранителей, мужчина совершил самоубийство.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 65-летний врач был убит 20 июля 2018 года. Он ехал на велосипеде в техасский медицинский центр, когда следовавший за ним злоумышленник несколько раз выстрелил в упор.

Позже появилась информация, что убийцей может быть Джозеф Паппас, который приходится сыном женщине, погибшей на операционном столе у Хаускнекта более 20 лет назад.

Газета Houston Chronicle сообщает, что его тело было обнаружено в эту субботу, 3 августа. Других подробностей не приводится.