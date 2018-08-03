2018-08-03T20:48:23+03:00
Происшествия

Неизвестные подорвали вход в отделение Пенсионного фонда в Калуге

Несмотря на инцидент, сотрудники учреждения продолжали прием граждан в штатном режиме
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Взрыв прогремел у входа в отделение Пенсионного фондаВзрыв прогремел у входа в отделение Пенсионного фондаФото: Владимир ВОРСОБИН
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Небольшой взрыв прогремел у главного входа в здание отделения Пенсионного фонда по Калужской области в ночь на пятницу, 3 августа. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что повреждена лишь входная дверь, в которой разбито стекло, также облетела облицовка, а в полу образовалось небольшое углубление. По мнению очевидцев происшествия, в действие было приведено взрывное устройство фабричного изготовления.

"Несмотря на инцидент, который произошел 3 августа 2018 года, работа учреждения и прием граждан осуществляются в штатном режиме. Вход для посетителей организован с запасного выхода, расположенного с торца здания", - передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле небольшой взрыв прогремел также у здания компании "Киевэнерго". Тогда в результате ЧП были выбиты двери, повреждены окна и фасад строения.

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