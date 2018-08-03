Путин подписал закон о российских офшорных зонах
Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 августа, подписал пакет законов о создании офшорных зон на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что данный документ был внесен в Государственную думу группой депутатов и членов Совета Федерации от этих двух регионов.
Согласно ему, резидентами офшорных зон смогут стать компании, зарегистрированные за рубежом, за исключением финансовых кредитных и некредитных организаций, а также операторов платежных систем.
Условием является обязательное инвестирование в специальные административные районы не менее 50 млн рублей в первые полгода после регистрации. Речь идет о вкладах в уставный капитал или фонд, а также о взносах в имущество российских компаний. Кроме того, организация должна быть создана не позднее 1 января 2018 года.
Заявки будет принимать специальная управляющая компания, которую создадут сами власти регионов, сообщается на официальном портале правовой информации.