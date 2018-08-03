2018-08-03T21:02:15+03:00
Политика

Путин подписал закон о российских офшорных зонах

Специальные административные районы появятся на острове Русский в Приморье и на острове Октябрьский в Калининградской области
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин. Фото: Михаил-Метцель-ТАССПрезидент РФ Владимир Путин. Фото: Михаил-Метцель-ТАСС
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 августа, подписал пакет законов о создании офшорных зон на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что данный документ был внесен в Государственную думу группой депутатов и членов Совета Федерации от этих двух регионов.

Согласно ему, резидентами офшорных зон смогут стать компании, зарегистрированные за рубежом, за исключением финансовых кредитных и некредитных организаций, а также операторов платежных систем.

Условием является обязательное инвестирование в специальные административные районы не менее 50 млн рублей в первые полгода после регистрации. Речь идет о вкладах в уставный капитал или фонд, а также о взносах в имущество российских компаний. Кроме того, организация должна быть создана не позднее 1 января 2018 года.

Заявки будет принимать специальная управляющая компания, которую создадут сами власти регионов, сообщается на официальном портале правовой информации.

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