Министр гражданской обороны Греции ушел в отставку из-за пожаров

СЕГОДНЯ 21:21 2018-08-03T21:21:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас подал в отставку на фоне обрушившейся на него критики. Накануне оппозиционные силы назвали "неумелыми" действия главы ведомства в отношении ликвидации последствий вспыхнувших в районе Афин лесных пожаров.

Сообщается, что премьер-министр республики Алексис Ципрас уже принял прошение министра на встрече с ним, которая состоялась в пятницу, 3 августа. Все обязанности будут временно возложены на главу МВД Паноса Скурлетиса, сообщает газета Naftemporiki.

Напомним, что первые крупные очаги пожаров были замечены в районе Афин 23 июля. Сильнее всего от огня пострадал поселок Мати, расположенный в Восточной Аттике.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что причиной лесных пожаров, скорее всего, стали поджоги. По последним данным, в результате стихийного бедствия погиб 91 человек, еще 25 пропали без вести, около 200 жителям пострадавших районов потребовалась медицинская помощь.