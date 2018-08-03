Полиция так и не смогла установить мотивы стрелка из Лас-Весага

СЕГОДНЯ 21:41 2018-08-03T21:41:43+03:00

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Американские правоохранители так и не смогли выяснить, из каких соображений 64-летний Стивен Пэддок устроил стрельбу на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. Такое заявление сделал шериф округа Кларк Джо Ломбардо спустя 10 месяцев расследования трагического инцидента.

По его словам, Пэддок являлся обычным, "ничем не примечательным" человеком, который правда имел некоторые признаки нестабильного психического состояния. Связи с международным терроризмом также не найдено.

"Мы не смогли точно ответить на вопрос, почему Стивен Пэддок это сделал", — цитирует Timescolonist Ломбардо.

Напомним, что 2 октября 2017 года американский пенсионер обстрелял гостей фестиваля кантри-музыки, который проходил под открытым небом в Лас-Вегасе. Злоумышленник открыл огонь из окна 32-го этажа отеля-казино в развлекательном комплексе "Мандалай-Бэй", убил 58 человек, ранил более 520, а после покончил с собой.

Уже после в его гостиничном номере были обнаружены 23 единицы огнестрельного оружия, а в доме в городе Мескит - еще 19 единиц, передает сайт kp.ru