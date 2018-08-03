Путин подписал закон, позволяющий регистрировать автомобили без посещения ГИБДД

СЕГОДНЯ 21:53 2018-08-03T21:53:51+03:00

В ГИБДД будут только присваивать машинам сочетание букв и цифр для номера Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который допускает регистрацию автомобилей без посещения отделений ГИБДД.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что этот документ был внесен на рассмотрение нижней палаты еще в 2011 году и одобрена депутатами в третьем и окончательном чтении 25 июля 2018-го.

Новые правила постановки транспортных средств на государственный учет позволят регистрировать автомобили в специальных подразделениях МВД, через портал госуслуг или у официальных дилеров. Подавать заявку можно будет вне зависимости от места прописки и места проживания.

В обязанности сотрудников ГИБДД будет входить лишь присваивание автомобилям номеров. Выдавать же таблички водителям начнут специально аккредитованные частные фирмы. Стоимость изготовления таких знаков позже установит Федеральная антимонопольная служба.

На официальном портале правовой информации сообщается, что закон вступит в силу по истечению одного дня с момента его официального опубликования.