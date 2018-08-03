США обвинили Россию в нарушении резолюций Совбеза ООН по КНДР

3 Авг. 22:37 2018-08-03T22:38:10+03:00

Речь идет о запрете на использование рабочей силы из Северной Кореи

Изменить размер текста: A A

Соединённые Штаты вновь обвинили Россию в нарушении положений резолюций, принятых Советом Безопасности ООН по КНДР. Речь идет, в частности, о запрете на использование северокорейской рабочей силы. Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Заслуживающие доверия сообщения о нарушении Россией резолюций ООН по рабочей силе КНДР вызывают опасения", - приводятся слова политика на сайте американской миссии в международной организации.

По мнению постпреда, пока Пхеньян полностью не откажется от ядерного вооружения и не достигнет денуклеаризации полуострова, о снятии или даже ослаблении режима санкций не может идти и речи.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне зарегистрированные в России физическое лицо и коммерческий банк "Агросоюз" были внесены в "черный список" США в отношении КНДР. Причиной стало, что некий Ли Чжон Вон якобы проводил денежные транзакции в Пхеньян через это учреждение вопреки запретам.