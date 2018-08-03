2018-08-03T23:36:30+03:00
Экономика

В МИД России назвали санкции против банка «Агросоюз» 54-м «санкционным накатом США»

По мнению замминистра иностранных дел Рябкова, продолжая попытки давления на Москву, американские политики «лишь выставляют напоказ собственную беспомощность»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Заместитель министра иностранных дел Сергей РябковЗаместитель министра иностранных дел Сергей РябковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Введенные Соединенными Штатами санкции против московского коммерческого банка «Агросоюз» – это уже 54-й по счету «санкционный «накат» США на нашу страну с 2011 года», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что даже «страдающие острой формой русофобии» американские политики стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают, однако «с маниакальным упорством продолжают гнуть своё».

«В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность», - приводит слова замминистра пресс-служба российского МИД.

Сергей Рябков отметил, что это относится и к новым антироссийским законопроектам, появившимся в последние дни в конгрессе США. По его мнению, их авторы предлагают ввести новые санкции против России и ужесточить уже введенные «в надежде лучше запомниться избирателям» в преддверии ноябрьских выборов в палату представителей и сенат.

«Свернуть Россию с ее пути, продиктовать нам свою волю у них, конечно, не получится», - подчеркнул он.

Как сообщал сайт kp.ru, коммерческий банк «Агросоюз» попал под санкции Вашингтона, направленные против Северной Кореи. Ранее также стало известно, что американские сенаторы предложили усилить «меры экономического давления» на Россию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин подписал закон о повышении НДС с 18 до 20%.
Организаторы двойного теракта в Турции приговорены к 10,5 тыс. годам тюрьмы
США обвинили Россию в нарушении резолюций Совбеза ООН по КНДР
В Минздраве опровергли введение запрета на аборты
В США хотят ограничить право России объявлять в розыск через Интерпол
Путин подписал закон, позволяющий регистрировать автомобили без посещения ГИБДД
Полиция так и не смогла установить мотивы стрелка из Лас-Весага
Министр гражданской обороны Греции ушел в отставку из-за пожаров
Путин подписал закон о российских офшорных зонах
Неизвестные подорвали вход в отделение Пенсионного фонда в Калуге
Вероятный убийца кардиолога Джорджа Буша-старшего покончил с собой
"Страна единая на всех": Боксер Усик написал стихотворение об Украине
Путин подписал закон о создании военных учебных центров при вузах
В работе Facebook произошел кратковременный сбой
Путин подписал закон, регламентирующий производство органической продукции
Арестованный за хищения глава НПО Лавочкина досрочно лишен полномочий
Путин утвердил закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Более 200 беженцев вернулись в Сирию из Ливана с 1 августа
Российский банк попал под санкции США в отношении КНДР
Прокуратура проверит органы опеки после убийства сестрами своего отца
На «Нашествии» начала работу экспозиция Минобороны