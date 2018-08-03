В МИД России назвали санкции против банка «Агросоюз» 54-м «санкционным накатом США»

3 Авг. 23:27 2018-08-03T23:36:30+03:00

По мнению замминистра иностранных дел Рябкова, продолжая попытки давления на Москву, американские политики «лишь выставляют напоказ собственную беспомощность»

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Введенные Соединенными Штатами санкции против московского коммерческого банка «Агросоюз» – это уже 54-й по счету «санкционный «накат» США на нашу страну с 2011 года», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что даже «страдающие острой формой русофобии» американские политики стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают, однако «с маниакальным упорством продолжают гнуть своё».

«В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность», - приводит слова замминистра пресс-служба российского МИД.

Сергей Рябков отметил, что это относится и к новым антироссийским законопроектам, появившимся в последние дни в конгрессе США. По его мнению, их авторы предлагают ввести новые санкции против России и ужесточить уже введенные «в надежде лучше запомниться избирателям» в преддверии ноябрьских выборов в палату представителей и сенат.

«Свернуть Россию с ее пути, продиктовать нам свою волю у них, конечно, не получится», - подчеркнул он.

Как сообщал сайт kp.ru, коммерческий банк «Агросоюз» попал под санкции Вашингтона, направленные против Северной Кореи. Ранее также стало известно, что американские сенаторы предложили усилить «меры экономического давления» на Россию.