2018-08-04T00:49:21+03:00
В мире

Мать Усамы бен Ладена рассказала, как ее сын стал «террористом №1»

По словам женщины, «он был очень хорошим ребенком», пока в университете не встретил людей, которые «промыли ему мозги»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Усама бен Ладен находился в списке самых разыскиваемых террористов ФБР с 1998 годаУсама бен Ладен находился в списке самых разыскиваемых террористов ФБР с 1998 годаФото: REUTERS
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Мать бывшего лидера запрещенной во многих странах, в том числе и в России, террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена впервые рассказала журналистам о своем сыне. Алия Ганем утверждает, что маленький Усама «был очень хорошим ребенком», пока не поступил в университет города Джидда в Саудовской Аравии, где попал под влияние радикальных идей.

«Люди в университете изменили его. Он стал другим человеком», - сказала мать «террориста №1» в интервью газете The Guardian.

По словам женщины, экстремисты «промыли мозги» ее сыну, когда ему было немногим более 20 лет. Она говорит, что их можно назвать сектой, и вербовщики «получили за это деньги». Алия Ганем вспоминает, что предупреждала тогда сына, «чтобы он держался от них подальше».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, организатор терактов 11 сентября 2001 года Усама бен Ладен находился в списке самых разыскиваемых террористов ФБР еще с 1998 года. «Главный враг Америки» был убит 2 мая 2011 года в результате операции спецназа ВМС США в пакистанском городе Абботабад. Его тело в обстановке строжайшей секретности было сброшено в море с борта американского военного корабля.

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