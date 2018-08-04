2018-08-04T01:29:38+03:00
Общество

Путин подписал закон об увеличении лимита рекламного времени на ТВ

Поправки в Федеральный закон «О рекламе» вступают в силу со дня официального опубликования
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение лимита рекламного времени на телевиденииПрезидент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение лимита рекламного времени на телевиденииФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин подписал принятый Госдумой закон, позволяющий увеличить продолжительность рекламы на телевидении с 15% до 20% в час.

В документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации говорится, что в части 3 статьи 14 Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» слова «пятнадцать процентов времени вещания в течение часа» заменяются словами «двадцать процентов времени вещания в течение часа и пятнадцать процентов времени вещания в течение суток».

Кроме того, поправки вносятся в часть седьмую статьи 14 и шестую статьи 15. Согласно новому закону, в детских теле- и радиопередачах запрещена реклама отдельных видов товаров, установленных главой 3 действующего закона. Ограничения не распространяются на спонсорскую рекламу, «за исключением алкогольной продукции, продукции военного назначения и оружия, основанных на риске игр, пари, услуг по заключению договоров ренты, в том числе договора пожизненного содержания с иждивением, деятельности медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, законопроект об увеличении лимита рекламного времени на ТВ был принят Госдумой 25 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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