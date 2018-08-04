США пригрозили Турции лишением торговых льгот

СЕГОДНЯ 04:57 2018-08-04T05:18:50+03:00

В ответ на введение Анкарой таможенных пошлин на американские товары Штаты решили пересмотреть льготы на импорт для страны

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В ответ на введение Турцией таможенных пошлин на американские товары Соединенные Штаты решили пересмотреть участие страны в программе преференций для импорта (Generalized System of Preferences — GSP).

По словам заместителя торгового представителя Джеффри Джерриша, администрация президента Дональда Трампа обеспокоена тем, как Турция соблюдает условия для доступа к беспошлинному рынку США. И надеется, что Анкара «будет работать» с Вашингтоном, дабы разрешить разногласия, «которые привели к пересмотру их доступа к системе GSP».

В его заявлении уточняется, что турецкая сторона ввела дополнительные тарифы на товары из Штатов на общую сумму 1,78 миллиарда долларов, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, Анкара предприняла такие меры в ответ на введение американцами пошлин на импорт стали и алюминия.

Ранее в среду, 1 августа, США объявили о введении санкций против главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за ситуации с пастором Эндрю Брансоном, задержанным в республике в октябре 2016 года по обвинению в пособничестве попытке госпереворота.