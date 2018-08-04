В аэропорту Хельсинки загорелся пассажирский самолет

СЕГОДНЯ 05:36 2018-08-04T05:48:24+03:00

Аэропорт Хельсинки после ЧП уже работает в штатном режиме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В пятницу, 3 августа, в международном аэропорту Хельсинки случилось ЧП: загорелся пассажирский самолет авиакомпании Czech Airlines, который готовился к вылету в Прагу.

Как сообщила финская газета Iltalehti, возгорание заметили, когда лайнер уже выезжал на взлетно-посадочную полосу, его остановили и вывели всех людей, никто не пострадал.

Потом пассажиры рассказали, что по салону начал распространяться белый дым. На месте происшествия работали 14 пожарных и спасательных бригад.

Ранее сайт kp.ru писал, что 28 июня в индийском городе Мумбаи при заходе на посадку загорелся и упал неподалеку от жилого квартала легкомоторный самолет Beechcraft King Air C90, который принадлежит правительству штата Уттар-Прадеш. В результате крушения воздушного судна погибли пять человек – пилот, три пассажира и пешеход на земле.