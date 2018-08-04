Главной причиной гибели цивилизации майя стала сильная засуха

СЕГОДНЯ 06:06 2018-08-04T06:28:03+03:00

К такому выводу пришли ученые из США и Великобритании, изучив образцы осадочных отложений одного из древних мексиканских озёр

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Группа исследователей из Кембриджского университета (Великобритания) и Университета штата Флорида (США) подтвердила, что причиной гибели цивилизации майя стала сильная засуха на территории Центральной Америки около 900 года нашей эры. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Science.

Специалисты изучили образцы осадочных отложений на дне озера Чичанканаб, расположенном на севере полуострова Юкатан (юго-восток нынешней Мексики) и пришли к выводу, что с VIII по X век дожди в регионе шли в два раза реже, чем до этого. А в самые тяжелые времена осадков выпадало на 70% меньше, что привело к сильнейшему голоду и, как следствие, к закату цивилизации майя. Люди просто не могли выращивать основные продукты питания – бобы, кукурузу и тыквы.

Как отмечается в статье, что версию о том, что причиной гибели высокоразвитой цивилизации индейцев майя, процветавшей примерно до 950 года н.э. на территории современных южной Мексики, Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, стала именно засуха, британские ученые выдвинули еще в 90-е годы прошлого века. Однако только сейчас ее подтвердили фактами.

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