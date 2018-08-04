Погода в Москве 4 августа: Переменная облачность, местами кратковременный дождь и грозы

СЕГОДНЯ 07:29 2018-08-04T07:29:26+03:00

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В Москве 4 августа ожидается переменнооблачная погода, местами возможен кратковременный дождь и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Температура ночью в Москве 16...18 градусов, в центре 19...21 градусов, по области 13...18 градусов, днем в Москве 27...29 градусов, по области 24...29 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты характер погоды существенно не изменится. Ночью 5 августа осадков не ожидается, температура воздуха в столице составит плюс 16...18 градусов, по области от 13 до 18 градусов тепла. Днем до 28 градусов выше нуля.

На минувшей недели в московском регионе сохранялась жаркая и сухая погода, но начиная с этих выходных жара постепенно начнет спадать — дневная температура воздуха упадет до 24...26 градусов тепла, возможны кратковременные дожди.