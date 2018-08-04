После инаугурации нового президента Мексика пересмотрит соглашения с США
Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после вступления в должность собирается пересмотреть заключенные ранее с Соединенными Штатами соглашения, в том числе в сфере безопасности и антинаркотический «план Мерида».
Об этом рассказал агентству Reuters Альфонсо Дурасо, который в правительстве Обрадора возглавит мексиканское министерство общественной безопасности.
«Мы пересмотрим все соглашения о сотрудничестве между нашими странами. Когда придет время, мы пересмотрим и такие инициативы, как «план Мерида», - заявил журналистам будущий министр.
Агентство отмечает, что «план Мерида» предполагает финансовую и техническую помощь США Мексике, Гаити, Доминиканской республике и странам Центральной Америки в борьбе с наркокартелями. По этому плану Штаты поставляют им специальное оборудование и инструкторов, которые должны обучить местных военных и полицейских новейшим методам работы «с учетом опыта, приобретенного в Ираке и Афганистане».
По словам Альфонсо Дурасо, будущее мексиканское правительство намерено перенаправить средства на экономические и социальные проекты.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, на выборах президента Мексики победил кандидат от коалиции леывых сил «Вместе сотворим историю», 64-летний Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Инаугурация нового главы государства пройдет 1 декабря этого года.
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