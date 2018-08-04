Помпео призвал сохранять давление на Пхеньян вплоть до полной денуклеаризации КНДР

СЕГОДНЯ 07:53 2018-08-04T07:53:35+03:00

Госсекретарь США провел неофициальную встречу с главой МИД Южной Кореи на саммите АСЕАН в Сингапуре

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Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва провели неофициальную встречу на полях саммита АСЕАН, обсудив санкционное давление на КНДР.

По данным агентства Ренхап, центральной темой переговоров стали вопросы диалога с Пхеньяном и обеспечения мира на Корейском полуострове. Главы внешнеполитических ведомств подтвердили, что намерены сохранять санкции против КНДР до тех пор, пока руководство страны не продемонстрирует реальных мер по отказу от ядерного оружия.

В то же время стороны условились избегать санкций для некоторых программ межкорейского обмена.

Выступая на министерских мероприятиях саммита АСЕАН, Помпео призвал сохранять санкционное давление на КНДР, чтобы достигнуть «окончательной, полностью подтвержденной денуклиаризации Северной Кореи, на которую согласился Ким Чен Ын».

При этом госсекретарь уточнил, что не встречался в ходе саммита с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.