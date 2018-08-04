«Дубизм» и коррупция: Экс-министр обороны Украины объяснил увольнение офицеров из ВСУ
Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко объяснил, почему офицеры массово увольняются из вооруженных сил страны. По словам бывшего главы военного ведомства, виной тому «плачевно» низкий уровень материально-технического обеспечения ВСУ.
«Мне звонят и рассказывают, мне дают денежное обеспечение, но стоят машины, а запчастей нет — ремонтируйте за свои. Лопаты нет — покупай за свои. Какая-то смазка — покупай за свои. Даже с того мизерного денежного обеспечения идут вынужденные поборы», - пояснил Гриценко в интервью телеканалу NewsOne.
Также негативным образом на ситуации сказывается отсутствие квалифицированного командного состава в украинской армии. По данным Гриценко, целое подразделение, прошедшее аттестацию НАТО и участвовавшее в Операции объединенных сил в Донбассе, написало рапорты об увольнении из-за «дубизма» командования и отсутствия правильно поставленных задач.
Кроме того, в рядах ВСУ расцветает коррупция.
«Офицеры написали, что в Калиновке (Винницкая область) приводился отбор на миротворческую миссию в Конго. Те, кто получил двойки или тройки по физподготовке и стрельбе, но заплатили взятку, они поедут, а нормальные офицеры нет», - рассказал экс-министр обороны.
Ранее в Минобороны Украины признали, что за первые шесть месяцев 2018 года ряды ВСУ покинули 11 тысяч высококвалифицированных специалистов, офицеров и контрактников с боевым опытом. До конца года их примеру готовятся последовать еще 18 тысяч.
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