2018-08-04T08:18:58+03:00
Политика

«Дубизм» и коррупция: Экс-министр обороны Украины объяснил увольнение офицеров из ВСУ

Анатолий Гриценко отметил, что материально-техническое обеспечение украинской армии находится на «плачевно» низком уровне
Денис СУХОВ
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«Дубизм» и коррупция: Экс-министр обороны Украины объяснил увольнение офицеров из ВСУ«Дубизм» и коррупция: Экс-министр обороны Украины объяснил увольнение офицеров из ВСУФото: REUTERS
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Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко объяснил, почему офицеры массово увольняются из вооруженных сил страны. По словам бывшего главы военного ведомства, виной тому «плачевно» низкий уровень материально-технического обеспечения ВСУ.

«Мне звонят и рассказывают, мне дают денежное обеспечение, но стоят машины, а запчастей нет — ремонтируйте за свои. Лопаты нет — покупай за свои. Какая-то смазка — покупай за свои. Даже с того мизерного денежного обеспечения идут вынужденные поборы», - пояснил Гриценко в интервью телеканалу NewsOne.

Также негативным образом на ситуации сказывается отсутствие квалифицированного командного состава в украинской армии. По данным Гриценко, целое подразделение, прошедшее аттестацию НАТО и участвовавшее в Операции объединенных сил в Донбассе, написало рапорты об увольнении из-за «дубизма» командования и отсутствия правильно поставленных задач.

Кроме того, в рядах ВСУ расцветает коррупция.

«Офицеры написали, что в Калиновке (Винницкая область) приводился отбор на миротворческую миссию в Конго. Те, кто получил двойки или тройки по физподготовке и стрельбе, но заплатили взятку, они поедут, а нормальные офицеры нет», - рассказал экс-министр обороны.

Ранее в Минобороны Украины признали, что за первые шесть месяцев 2018 года ряды ВСУ покинули 11 тысяч высококвалифицированных специалистов, офицеров и контрактников с боевым опытом. До конца года их примеру готовятся последовать еще 18 тысяч.

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