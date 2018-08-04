2018-08-04T08:42:10+03:00
В мире

В ООН усомнились, что санкции смогли приостановить ракетно-ядерную программу КНДР

Эксперты пришли к выводу, что Пхеньян продолжает получать средства на развитие своих вооружений, успешно обходя международные санкции
Денис СУХОВ
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В ООН усомнились, что санкции смогли приостановить ракетно-ядерную программу КНДРВ ООН усомнились, что санкции смогли приостановить ракетно-ядерную программу КНДРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международные санкции не смогли приостановить финансирование ракетно-ядерной программы КНДРПхеньян успешно обходит ограничения путем многочисленных ухищрений.

По данным агентства Reuters, такой вывод содержится в докладе, представленном комитету ООН по санкциям. Документ основан на итогах шестимесячной работы экспертов и состоит из 149 страниц.

«Северная Корея не прекратила свою ядерную и ракетную программы и продолжала игнорировать резолюции Совета Безопасности, значительно увеличив поступления нефтепродуктов с помощью нелегальной транспортировки на судах, а также увеличив транспортироку угля по морю в течение 2018 года», — говорится в докладе.

Отмечается, что для маскировки поставок нефтепродуктов, на транспортных судах отключаются системы слежения.

Кроме того, вопреки санкциям, КНДР продолжила экспорт текстильной продукции, поставляя ее в Китай, Гану, Индию, Мексику, Шри-Ланку, Таиланд, Турцию и Уругвай. С октября 2017 года по март 2018 Пхеньян заработал на этом до 100 млн долларов, считают авторы доклада.

Также КНДР осуществляла поставки вооружений на Ближний Восток и в Африку, в том числе продолжив военно-техническое сотрудничество с Сирией. Несколько партий оружия, включая баллистические ракеты, было продано повстанцам-хуситам в Йемене.

Напомним, несмотря на некоторую разрядку ситуации на Корейском полуострове, против КНРД продолжает действовать самый жесткий на сегодняшний день санкционный режим. Он предусматривает финансовые ограничения, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции.

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