СЕГОДНЯ 09:12 2018-08-04T09:12:08+03:00

Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори в странах Южной и Северной Америки Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости корью в странах Южной и Северной Америки. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

«Роспотребнадзор обращает внимание граждан на неблагополучную ситуацию по заболеваемости корью в странах Американского региона и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года в 11 странах региона зафиксированы 2472 лабораторно подтвержденных случая заболевания корью. Большая часть из них — в Бразилии, США, Канаде, Колумбии и Венесуэле, где 44 случая кори имели летальный исход. Кроме того, единичные случаи заболевания фиксировались в Аргентине, Эквадоре, Гватемале, Мексике, Перу.

В указанных странах осуществляется комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. тенденция к увеличению числа вспышек заболевания сохраняется, прежде всего, за счет активной миграции в рамках региона.

«Гражданам, планирующим поездки в указанные страны, не болевшим корью ранее, не привитым против этой инфекции, рекомендуется не менее чем за две недели до поездки привиться от кори», - подчеркнули в Роскомнадзоре.

Корь является острым инфекционным заболеванием, для которого характерны высокая температура (до 40,5 градусов), воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и сыпь на коже, общая интоксикация. Вирус передается воздушно-капельным путем, выделяясь в окружающую среду во время кашля и чихания больного.