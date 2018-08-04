2018-08-04T09:41:31+03:00
В мире

Демпартия США предостерегла своих кандидатов от использования китайских смартфонов перед выборами

Ранее американские власти неоднократно утверждали, что компании ZTE и Huawei сотрудничают со спецслужбами КНР
Денис СУХОВ
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Демпартия США предостерегла своих кандидатов от использования китайских смартфонов перед выборамиДемпартия США предостерегла своих кандидатов от использования китайских смартфонов перед выборамиФото: REUTERS
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Национальный комитет Демократической партии США предостерег своих кандидатов от использования китайских смартфонов перед промежуточными выборами в ноябре.

По данным телеканала CNN, речь идет об устройствах компаний ZTE и Huawei, которых американские власти подозревают в сотрудничестве со спецслужбами КНР.

«Важно, чтобы никто из партии и участников избирательной компании не использовал устройства от ZTE или Huawei, даже если они дешевые или вовсе достаются бесплатно», - цитирует телеканал главу службы безопасности Национального комитета Боба Лорда.

Уточняется, что члены Демократической партии не должны покупать такие телефоны ни для рабочего, ни для личного пользования. Соответствующее распоряжение комитета поступило после того, как стало известно о планах одной из организаций Демпартии приобрести смартфоны ZTE для своих сотрудников.

Ранее американские власти неоднократно обвиняли ZTE и Huawei в работе с китайскими спецслужбами. В частности утверждалось, что компании могут устанавливать на свои смартфоны специальные программы слежения за пользователями.

В 2012 году Конгресс США признал компании Huawei и ZTE «близкими к государственным и военным организациям» Китая, в связи с чем этим производителям было запрещено участвовать в сделках по слиянию и поглощению на американской территории.

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