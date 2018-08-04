2018-08-04T10:20:13+03:00
В мире

Власти КНР запретили показ нового фильма о Винни-Пухе из-за мемов про Си Цзиньпина

Картина «Кристофер Робин» стала жертвой противостояния цензуры и плюшевого медвежонка в китайском интернете, уверены западные СМИ
Денис СУХОВ
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Власти КНР запретили показ нового фильма о Винни-Пухе из-за мемов про Си ЦзиньпинаВласти КНР запретили показ нового фильма о Винни-Пухе из-за мемов про Си Цзиньпина
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В Китае запретили к показу семейный фильм «Кристофер Робин», основанный на произведениях Алана Александра Милна о Винни-Пухе. Причины отказа в прокате официально не называются, но западные СМИ уверены, что картина стала жертвой политической цензуры.

Дело в том, что с недавних пор власти КНР ведут непримиримую борьбу с Винни-Пухом, и безобидный герой детства стал настоящим символом китайской оппозиции.

Китайские власти активно противостоят попыткам интернет-пользователей высмеивать партийное руководство, и в особенности, председателя Си Цзиньпина. Чтобы усложнить цензорам жизнь, китайцы традиционно придумывают для событий и политиков неочевидные иносказания.

Заметив сходство главы своего государства с самым знаменитым плюшевым мишкой, китайские пользователи стали использовать имя Винни-Пуха для упоминания Си Цзиньпина в неблаговидном контексте.

Китайские пользователи стали использовать имя Винни-Пуха для упоминания Си Цзиньпина в неблаговидном контексте

Китайские пользователи стали использовать имя Винни-Пуха для упоминания Си Цзиньпина в неблаговидном контексте

Теперь под китайскую цензуру порой подпадают даже вовсе недвусмысленные картинки с медвежонком, а из-за отказа в прокате «Кристофера Робина» на территории КНР Disney может потерять до 100 млн долларов.

Безобидный герой детства стал одним из символов китайской оппозиции

Безобидный герой детства стал одним из символов китайской оппозиции

По другой же версии, картину о друге Винни-Пуха запретили из-за негласного ограничения на показ голливудских фильмов в Китае.

Мировая премьера «Кристофера Робина» состоялась 1 августа. Фильм Марка Форстера рассказывает о повзрослевшем Кристофере Робине, который забыл плюшевых друзей детства и погряз в типичных проблемах мужчины средних лет. Но однажды Робин вновь встречает Винни-Пуха, Пятачка, Тигру, ослика Иа-Иа и других персонажей, которые помогают ему справиться с жизненными трудностями.

Главную роль в ленте исполнил Юэн Макгрегор, известный по фильмам «Звездные войны» и «На игле».

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