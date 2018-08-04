Власти КНР запретили показ нового фильма о Винни-Пухе из-за мемов про Си Цзиньпина

СЕГОДНЯ 10:17 2018-08-04T10:20:13+03:00

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В Китае запретили к показу семейный фильм «Кристофер Робин», основанный на произведениях Алана Александра Милна о Винни-Пухе. Причины отказа в прокате официально не называются, но западные СМИ уверены, что картина стала жертвой политической цензуры.

Дело в том, что с недавних пор власти КНР ведут непримиримую борьбу с Винни-Пухом, и безобидный герой детства стал настоящим символом китайской оппозиции.

Китайские власти активно противостоят попыткам интернет-пользователей высмеивать партийное руководство, и в особенности, председателя Си Цзиньпина. Чтобы усложнить цензорам жизнь, китайцы традиционно придумывают для событий и политиков неочевидные иносказания.

Заметив сходство главы своего государства с самым знаменитым плюшевым мишкой, китайские пользователи стали использовать имя Винни-Пуха для упоминания Си Цзиньпина в неблаговидном контексте.

Китайские пользователи стали использовать имя Винни-Пуха для упоминания Си Цзиньпина в неблаговидном контексте

Теперь под китайскую цензуру порой подпадают даже вовсе недвусмысленные картинки с медвежонком, а из-за отказа в прокате «Кристофера Робина» на территории КНР Disney может потерять до 100 млн долларов.

Безобидный герой детства стал одним из символов китайской оппозиции

По другой же версии, картину о друге Винни-Пуха запретили из-за негласного ограничения на показ голливудских фильмов в Китае.

Мировая премьера «Кристофера Робина» состоялась 1 августа. Фильм Марка Форстера рассказывает о повзрослевшем Кристофере Робине, который забыл плюшевых друзей детства и погряз в типичных проблемах мужчины средних лет. Но однажды Робин вновь встречает Винни-Пуха, Пятачка, Тигру, ослика Иа-Иа и других персонажей, которые помогают ему справиться с жизненными трудностями.

Главную роль в ленте исполнил Юэн Макгрегор, известный по фильмам «Звездные войны» и «На игле».