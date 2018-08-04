2018-08-04T10:38:46+03:00
Происшествия

Крушение Ми-8 в Красноярском крае: Ространснадзор проверит «Ютэйр — вертолетные услуги»

На место крушения Ми-8 в Красноярском крае направлен представитель ведомства из управления по Сибирскому федеральному округу
Денис СУХОВ
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Крушение Ми-8 в Красноярском крае: Ространснадзор проверит «Ютэйр — вертолетные услуги»Крушение Ми-8 в Красноярском крае: Ространснадзор проверит «Ютэйр — вертолетные услуги»Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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После крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае Федеральная служба по надзору в сфере транспорта намерена проверсти внеплановую проверку компании «Ютэйр — вертолетные услуги».

«Будем проверять компанию «ЮТэйр — вертолётные услуги». На место катастрофы выехал заместитель начальника управления по Сибирскому федеральному округу», - цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Отмечается, что сотрудники центрального аппарата Ространснадзора организовали оперативные штабы в в территориальных управлениях Сибирского и Уральского федеральных округов.

Как сообщал сайт «КП», утром 4 августа вблизи аэропорта Игарка в Красноярском крае рухнул гражданский вертолет Ми-8. На борту находились 18 человек — 15 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. Согласно предварительной версии, катастрофа произошла в результате столкновения вертолета с внешней подвеской другого воздушного судна.

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