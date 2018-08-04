Крушение Ми-8 в Красноярском крае: Ространснадзор проверит «Ютэйр — вертолетные услуги»
После крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае Федеральная служба по надзору в сфере транспорта намерена проверсти внеплановую проверку компании «Ютэйр — вертолетные услуги».
«Будем проверять компанию «ЮТэйр — вертолётные услуги». На место катастрофы выехал заместитель начальника управления по Сибирскому федеральному округу», - цитирует РИА Новости представителя ведомства.
Отмечается, что сотрудники центрального аппарата Ространснадзора организовали оперативные штабы в в территориальных управлениях Сибирского и Уральского федеральных округов.
Как сообщал сайт «КП», утром 4 августа вблизи аэропорта Игарка в Красноярском крае рухнул гражданский вертолет Ми-8. На борту находились 18 человек — 15 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. Согласно предварительной версии, катастрофа произошла в результате столкновения вертолета с внешней подвеской другого воздушного судна.