2018-08-04T11:39:31+03:00
Происшествия

ДТП в Оренбургской области унесло жизни семи человек

Водитель автомобиля "Лада Калина" не справился с управлением
Максим Боталов
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Водитель автомобиля "Лада Калина" не справился с управлением.Водитель автомобиля "Лада Калина" не справился с управлением.
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В субботу, 4 августа, стало известно о крупной аварии в Оренбургской области. Водитель автомобиля "Лада Калина" не справился с управлением. Легковушка вылетела в кювет и перевернулась.

Как сообщает МЧС, в результате дорожной аварии погибли семь человек, это три женщины и четыре мужчины. На месте автокатастрофы работали оперативные службы - бригады "скорой помощи", экипажи дорожно-патрульной службы, два боевых расчета пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Оренбургской области.

К настоящему моменту тела погибших доставлены в морг. Сотрудники полиции выясняют причины произошедшего.

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