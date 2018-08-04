Суд США отклонил без рассмотрения ходатайство о снятии обвинений с Бутиной
Суд США отклонил без рассмотрения ходатайство о снятии обвинений и освобождении из-под ареста россиянки Марии Бутиной. Об этом говорится в материалах инстанции.
Кто именно подал прошение не уточняется, однако защита Бутиной уже заявила в интервью ТАСС, что не имела к ходатайству никакого отношения.
«Ничего особенного, некто попытался вмешаться. Судья отклонил (прошение)», - прокомментировал ситуацию адвокат россиянки Роберт Нил Дрисколл.
Напомним, власти США инкриминируют 29-летней Бутиной участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на американской территории. По данным американских спецслужб, россиянка осуществляла такую деятельность, не зарегистрировавшись в министерстве юстиции в качестве иностранного агента.
В США гражданка РФ изучала международное право, весной она получила диплом магистра в престижном Американском университете в Вашингтоне. Бутину задержали 15 июля, суд принял решение оставить россиянку под стражей до судебного заседания 10 сентября.
В МИД РФ дело Бутиной назвали сфабрикованным и потребовали немедленно освободить россиянку.