Reuters: Глава российского генштаба предложил американскому коллеге сотрудничать в восстановлении Сирии

СЕГОДНЯ 12:21 2018-08-04T12:21:59+03:00

Валерий Герасимов передал Джозефу Данфорду письмо, в котором перечислил предложения по взаимодействию в арабской республике

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Глава российского Генштаба Валерий Герасимов направил письмо американскому коллеге Джозефу Данфорду, в котором перечислил предложения по сотрудничеству в деле послевоенного восстановления Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полученный агентством правительственный документ.

Утверждается, что послание для председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США было передано 19 июля - спустя несколько дней после встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. Напомним, по итогам саммита Трамп поручил своим военным поддерживать с российскими представителями более плотную связь по ситуации в Сирии.

В служебной записке, на которую ссылается Reiters, излагается суть письма: речь идет о том, что правительству арабской республики необходима помощь для восстановления подконтрольных Дамаску районов и возвращения сирийских беженцев на родину.

Отмечается, что сирийским властям не хватает оборудования, топлива и других ресурсов. Тем не менее, предложение Москвы было встречено «очень холодно». Вашингтон готов оказывать Дамаску такую помощь только в случае, если будет найдено «политическое решение» сирийскому кризису, подразумевающее проведение в стране независимых выборов под контролем ООН.

В американском военном командовании информацию о письме не комментируют, ссылаясь на договоренность сторон хранить конфиденциальность относительно содержания переговоров.

Послевоенное восстановление Сирии стало одной из тем переговоров президентов России и США в Хельсинки. В частности, Москва предложила совместную работу по возвращению сирийских беженцев и финансированию инфраструктурных проектов в арабской республике.