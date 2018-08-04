WP: Бутина переписывалась с членом предвыборного штаба Дональда Трампа

СЕГОДНЯ 13:35 2018-08-04T13:35:27+03:00

По данным газеты The Washington Post, россиянка общалась с Джеффри Гордоном, который отвечал за вопросы национальной безопасности США с марта по август 2016 года

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Арестованная в Вашингтоне россиянка Мария Бутина за месяц до американских президентских выборов 2016 года вела переписку в сети с членом предвыборного штаба Джеффри Гордоном.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на сенатский комитет по разведке. Отмечается, что Гордон отвечал в кампании Трампа за вопросы национальной безопасности с марта по август 2016 года.

Издание приводит краткое содержание переписки, которая велась в сентябре и октябре 2016 года. Из нее следует, что тема американских выборов в ходе общения Бутина с Гордоном не поднималась.

В частности, республиканец приглашал россиянку на концерт группы Styx, а также на вечеринку по случаю своего дня рождения.

Сам Гордон в интервью газете подчеркнул, что его общение с Бутиной не касалось избирательной кампании Трампа, и само расследование в отношении россиянки направлено на дискредитацию Республиканской партии и Национальной стрелковой ассоциации. По мнению политика, СМИ объявили настоящую охоту на тех, кто «имел какие-либо контакты или был запечатлен на одном снимке с Бутиной».

«Интересно, с какими видными деятелями Республиканской партии она не встречалась?», - задался вопросом Гордон.

Напомним, власти США инкриминируют 29-летней Бутиной участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. По данным американских спецслужб, россиянка осуществляла такую деятельность, не зарегистрировавшись в министерстве юстиции в качестве иностранного агента.

В США гражданка РФ изучала международное право, весной она получила диплом магистра в престижном Американском университете в Вашингтоне. Будучи оружейным энтузиастом, Бутина старалась наладить контакты с членами Республиканской партии и Национальной стрелковой организации.

Бутину задержали 15 июля, суд принял решение оставить россиянку под стражей до судебного заседания 10 сентября.

В МИД РФ дело Бутиной назвали сфабрикованным и потребовали немедленно освободить россиянку.