В МИД КНДР обвинили США в поддержании напряженности на Корейском полуострове

СЕГОДНЯ 14:12 2018-08-04T14:13:14+03:00

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США отказываются от первоначальных шагов по установлению мира на Корейском полуострове, продолжая поддерживать напряженность в отношениях с Пхеньяном. Об этом заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо, выступая на саммите АСЕАН в Сингапуре.

По его словам, руководство Северной Кореи уже предприняло ряд конкретных мер по денуклеаризации, в том числе установив мораторий на ядерные и ракетные испытания, а также уничтоженив испытательные полигоны. Теперь Пхеньян ожидает ответных встречных шагов от Вашингтона.

«Вашингтон вместо того, чтобы реагировать на это, громко заявляет о сохранении санкций, а также демонстрирует нежелание объявить об окончании войны, что является базовым принципом и предварительным шагом для установления мира на Корейском полуострове», - посетовал Ли Ён Хо.

Министр призвал американские власти «не приносить в жертву внутриполитической борьбе в США» договоренности, достигнутые в ходе саммита в Сингапуре.

«Основным ключом, гарантирующим полное выполнение совместного заявления КНДР и США, является установление доверия», - подчеркнул глава МИД КНДР.

Кроме того, Ли Ён Хо отметил, что Северная Корея нуждается в помощи международного сообщества для экономического восстановления страны, улучшения уровня жизни, а также обеспечения безопасности и экономического развития всего региона в целом.

«В ответ на наши конструктивные шаги по денуклеаризации, основанные на доброй воле, международному сообществу необходимо обеспечить мир и экономическое развитие Корейского полуострова», - заключил Ли Ён Хо.

Как сообщал сайт «КП», 12 июня на сингапурском острове Сентоса состоялась историческая встреча председателя КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, по итогам которой было принято совместное заявление. В нем Пхеньян обязался отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

В субботу на саммите АСЕАН Ли Ён Хо и госсекретарь США Майк Помпео пожали друг другу руки и обменялись репликами во время церемонии фотографирования участников министерских встреч. Однако никаких переговоров между главами внешнеполитических ведомств запланировано не было.