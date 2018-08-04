Минобороны РФ подтвердило отправку в США тайного письма по Сирии

СЕГОДНЯ 15:10 2018-08-04T15:11:01+03:00

При этом в ведомстве отметили, что огласка Вашингтоном содержания контактов вызывает разочарование

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В Минобороны России подтвердили, что глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) нашей страны Валерий Герасимов направил письмо председателю комитета начальников штабов ВС США Джозефу Данфорду. При этом в ведомстве выразили разочарование по поводу того, что американская сторона распространила информацию о послании, не согласовав этот вопрос с Москвой.

«Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договорённости о предании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон», - говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Также в министерстве рассказали и о содержании письма. Так, в своем послании Герасимов проинформировал своего коллегу о предпринимаемых Москвой и Дамаском мерах по стабилизации обстановки в Сирии. «В частности, речь шла о готовности российской стороны проработать вопрос с сирийскими властями по обеспечению гарантий безопасности беженцам из лагеря "Рукбан" в контролируемом США районе "Эт-Танф" и создания необходимых условий для их возвращения в свои дома», - уточняется в сообщении Минобороны РФ, поступившем в редакцию «Комсомольской правды».

Кроме того, как стало известно, Герасимов предложил Данфорду координировать вопросы разминирования территории, в том числе в Ракке, и согласовывать решения других первоочередных гуманитарных проблем в САР.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее информацию о тайном письме по Сирии распространили американские СМИ со ссылкой на правительственный документ.