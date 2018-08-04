2018-08-04T15:11:01+03:00
Политика

Минобороны РФ подтвердило отправку в США тайного письма по Сирии

При этом в ведомстве отметили, что огласка Вашингтоном содержания контактов вызывает разочарование
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Минобороны РФ подтвердило отправку в США тайного письма по СирииМинобороны РФ подтвердило отправку в США тайного письма по СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Минобороны России подтвердили, что глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) нашей страны Валерий Герасимов направил письмо председателю комитета начальников штабов ВС США Джозефу Данфорду. При этом в ведомстве выразили разочарование по поводу того, что американская сторона распространила информацию о послании, не согласовав этот вопрос с Москвой.

«Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договорённости о предании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон», - говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Также в министерстве рассказали и о содержании письма. Так, в своем послании Герасимов проинформировал своего коллегу о предпринимаемых Москвой и Дамаском мерах по стабилизации обстановки в Сирии. «В частности, речь шла о готовности российской стороны проработать вопрос с сирийскими властями по обеспечению гарантий безопасности беженцам из лагеря "Рукбан" в контролируемом США районе "Эт-Танф" и создания необходимых условий для их возвращения в свои дома», - уточняется в сообщении Минобороны РФ, поступившем в редакцию «Комсомольской правды».

Кроме того, как стало известно, Герасимов предложил Данфорду координировать вопросы разминирования территории, в том числе в Ракке, и согласовывать решения других первоочередных гуманитарных проблем в САР.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее информацию о тайном письме по Сирии распространили американские СМИ со ссылкой на правительственный документ.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два самолета столкнулись в воздухе перед началом авиашоу в Румынии
В Британии предложили «найти своего Мюллера» для расследования «российского вмешательства»
В МИД КНДР обвинили США в поддержании напряженности на Корейском полуострове
Турция заморозит активы двух американских министров в ответ на санкции Вашингтона
WP: Бутина переписывалась с членом предвыборного штаба Дональда Трампа
Росстат заявил о росте средней зарплаты россиян на 11,2%
Украине предсказали дефолт в случае повышения цен на газ
Reuters: Глава российского генштаба предложил американскому коллеге сотрудничать в восстановлении Сирии
Суд США отклонил без рассмотрения ходатайство о снятии обвинений с Бутиной
ДТП в Оренбургской области унесло жизни семи человек
Глава МИД КНР обвинил США в милитаризации Южно-Китайского моря и давлении на страны Азии
Советник Трампа заявил о решимости президента США «давить» на «слабую» экономику КНР
Крушение Ми-8 в Красноярском крае: Ространснадзор проверит «Ютэйр — вертолетные услуги»
Власти КНР запретили показ нового фильма о Винни-Пухе из-за мемов про Си Цзиньпина